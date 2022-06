ARCHIV - Die Netflix-Serie «Stranger Things» hat einem jahrzehntealten Hit der britischen Singer-Songwriterin Kate Bush in die aktuellen Streaming-Charts verholfen. Foto: Steve Reigate/DAILY EXPRESS POOL/EPA/dpa FOTO: STEVE REIGATE „Running Up That Hill“ Lied von 1985: Kate Bush an Spitze der UK-Charts Von dpa | 18.06.2022, 18:10 Uhr

Ein Lied aus dem Jahr 1985 erobert die britischen Charts. „Running Up That Hill“ von Kate Bush hat damit sogar einen Rekord aufgestellt, wie die Official Charts Company sagt.