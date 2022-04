Igor Levit FOTO: Jens Büttner Ukraine-Krieg Levit bei Benefizkonzert für Ukraine im Berliner Ensemble Von dpa | 08.04.2022, 02:50 Uhr | Update vor 31 Min.

Der Pianist Igor Levit und andere Künstlerinnen und Künstler treten gemeinsam bei einem Benefizkonzert in Berlin auftreten. Damit wollen sie den mit Krieg in der Ukraine in Not geratenen Menschen helfen.