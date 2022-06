Immer noch in Topform: Gene Simmons (l) und Paul Stanley von Kiss heizen Dortmund ein. Foto: Bernd Thissen/dpa FOTO: Bernd Thissen Abschiedstournee Letzte Tournee der Hardrocker Kiss: „Glücklich und traurig“ Von dpa | 02.06.2022, 02:59 Uhr

Vor drei Jahren hatten sich Kiss von ihren deutschen Fans verabschiedet. Doch während ihre „End Of The Road“-Tournee wurde coronabedingt verlängert. Nun spielten sie ein letztes Mal in Dortmund.