Am Montag blockierten Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ mehrere Straßen in Berlin. FOTO: dpa/Paul Zinken Gruppe „Letzte Generation“ Klimaschützer wieder aktiv: Erst Tennisspiel gestört, dann Straßen blockiert und | 20.06.2022, 12:05 Uhr Von dpa Jakob Patzke | 20.06.2022, 12:05 Uhr

Am Montagmorgen haben Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ mehrere Autobahnausfahrten in Berlin blockiert. Bereits am Wochenende hatte ein Mitglied der Gruppe ein Tennisturnier in Halle gestört. Die Aktivisten wollen mit zum Teil radikalen Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam machen.