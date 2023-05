Nach der Razzia gegen Aktivisten der Letzten Generation, planen die Mitglieder am Mittwoch mehrere Protestmärsche. Archivfoto: dpa/Andreas Rosar up-down up-down Am Mittwoch Letzte Generation kündigt Protestmärsche an – und schreibt Brief an Scholz Von dpa | 31.05.2023, 11:26 Uhr

Am Mittwoch wollen die Aktivisten der Letzten Generation in mehreren deutschen Städten durch die Straßen ziehen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. In Berlin will die Gruppe einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben.