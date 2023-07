Polizisten am Düsseldorfer Flughafen versuchen die Aktivisten der „Letzten Generation“ vom Asphalt zu lösen. Foto: dpa/David Young up-down up-down Flugbetrieb stark eingeschränkt „Letzte Generation“ blockiert Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf Von dpa | 13.07.2023, 07:37 Uhr

Am Hamburger Airport musste der Flugverkehr am Morgen unterbrochen werden: Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ klebten sich auf dem Rollfeld fest – und das am ersten Tag der Sommerferien im Bundesland. Auch am Düsseldorfer Flughafen gibt es Aktionen.