Wildtier Leopard verletzt 15 Menschen in indischer Stadt Von dpa | 27.12.2022, 19:09 Uhr

Menschliche Siedlungen rücken in Indien teils sehr nahe an den Lebensraum von Wildtieren. Das führt immer wieder zu mitunter gefährlichen Konflikten - wie zuletzt in der Stadt Jorhat.