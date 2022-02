Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Panorama Lastwagen auf Fehmarnsundbrücke umgekippt Von dpa | 21.02.2022, 07:07 Uhr | Update vor 5 Std.

Durch den starken Wind ist auf der Fehmarnsundbrücke in der Nacht zum Montag ein Lastwagen umgekippt. Die Brücke war am frühen Montagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle in Lübeck sagte. Gegen 7.30 Uhr sollte die Sperrung vermutlich aber wieder aufgehoben werden. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.