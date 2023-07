In einem Mehsfamilienhaus im schwäbischen Langweid sind am Freitag drei Menschen erschossen worden. Foto: dpa/Stefan Puchner up-down up-down Gewalttat in Langweid Tödliche Schüsse nach Streit unter Nachbarn – Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 30.07.2023, 16:13 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit in Langweid eskaliert: Drei Menschen sind tot, zwei verletzt. Der mutmaßliche Todesschütze sitzt in Untersuchungshaft. Ein eigentlich friedliches Dorf in Schwaben ist geschockt.