Braunbär im Wildpark Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Kreis Traunstein Landrat will Braunbär nicht dauerhaft akzeptieren Von dpa | 09.05.2023, 21:27 Uhr

Immer wieder Bärenspuren in Oberbayern. Mittlerweile gibt es 2023 mehr als doppelt so viele gesicherte Hinweise auf einen oder mehrere Bären in der Region als im gesamten Vorjahr.