Leere Gleise werden von Straßenlaternen angeleuchtet FOTO: Robert Michael Panorama Länder fordern vom Bund mehr Geld für ÖPNV Von dpa | 23.02.2022, 19:58 Uhr | Update vor 10 Min.

Landesverkehrs- und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) fordert gemeinsam mit seinen Länderkollegen vom Bund mehr Geld für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). „Die Länder haben eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel im Jahr 2022 um zusätzlich mindestens 750 Millionen Euro und ab dem Jahr 2023 zusätzlich um drei Milliarden Euro gegenüber dem aktuell geltenden Gesetz gefordert“, sagte Meyer im Anschluss an die Verkehrsministerkonferenz am Mittwoch in Schwerin.