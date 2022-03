Lady Gaga FOTO: Evan Agostini Panorama Lady Gaga: Weltpremiere von Stadion-Tournee in Düsseldorf Von dpa | 07.03.2022, 18:19 Uhr | Update vor 56 Min.

Lady Gaga (35) wird in Düsseldorf ihre Welt-Tournee „The Chromatica Ball“ starten. Geplant seien mit der Premiere am 17. Juli weltweit Konzerte in 14 Stadien, teilte der Tour-Veranstalter Live Nation am Montag mit.