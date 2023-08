Nackt wandern im Watt? Nein, das wird es nicht geben. Dass sich die Schutzstation Wattenmeer überhaupt dazu äußern musste, liegt an einem besonders kreativen Streich: Unbekannte hatten eine laminierte Einladung zu einer FKK-Wattwanderung aufgehängt – angeblich organisiert von der Schutzstation. Sogar Termine und ein Treffpunkt waren angegeben.

„Dieses Plakat stammt nicht von der Schutzstation Wattenmeer“, machte Bente Timm, Stationsleiterin der Schutzstation Wattenmeer auf Föhr, in einem Facebook-Post deutlich. Erfahren hatte die Schutzstation von dem Scherz durch einen Anrufer, der sich gerne anmelden wollte: „Die Kollegin am Telefon war erstmal baff. Sie ist eine neue Freiwillige, war sich aber sicher, dass wir sowas nicht anbieten.“

Zettel hing in Dunsum am Wattenläufer

Doch doch, habe ihr der Anrufer versichert, er habe doch den Aushang sogar fotografiert. „Wir dachten erst, es handelt sich um einen Scherz des Anrufers“, erklärt Bente Timm. Doch tatsächlich: In Dunsum am Wattenläufer war der Zettel angebracht. „Wir haben keine Ahnung, wer das war“, stellt sie klar, „Für uns ist es erstmal nur ein Scherz. Die Frage stellt sich aber, was die Person damit bezwecken wollte. Unsere Reaktion hat sie ja gar nicht mitgekriegt.“

So hing die Einladung in Dunsum. Foto: Leonie Dittmann

Zumindest nicht die unmittelbare. Doch auf Facebook schlug das Dementi der Schutzstation einige Wellen: „Also wer auch immer sich dieser Marktlücke annimmt – ich wäre dabei“, schrieb ein Facebook-Nutzer in den Kommentaren. „Wehe dem, der dann Muscheln sammelt...“, unkte ein anderer. Wieder einer amüsierte sich über „die vielen Wattwürmer“.

Einige waren sofort begeistert

Doch einige schienen einer FKK-Wattwanderung gegenüber ganz und gar nicht abgeneigt: „Eine wirklich gelungene Idee“, befand ein Kommentar. „Wer auch immer sich dieser Marktlücke annimmt – ich bin dabei.“

Bente Timm reagierte selbst mit einer halbironischen Replik: „Vielen Dank für eure Rückmeldungen“, antwortete sie. Für die Schutzstation komme so ein Angebot aber nicht infrage, bekräftigt die Stationsleiterin auf Nachfrage von shz.de. „Ich glaube auch nicht, dass der Markt wirklich so groß ist.“ Ganz abgesehen von der Nachfragesituation: „Vermutlich wäre es auch nicht so clever“, meint Bente Timm. Zumindest einen Sonnenbrand würden sich die Nacktwanderer wohl holen.