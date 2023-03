Die Strände auf Mallorca gehören für viele Deutsche zu den beliebtesten Urlaubszielen. Aber was denken eigentlich die Spanier über uns Deutsche? Symbolfoto: dpa/Clara Margais up-down up-down Deutsche gelten als „Quadratschädel“ Kultur, Küche, Gleichberechtigung: Das denken die Spanier über Deutschland Von Ralph Schulze | 14.03.2023, 15:18 Uhr

In keinem anderen Land machen die Deutschen mehr Urlaub als in Spanien. Wie die Spanier über Deutschland denken und was bei uns besser ist als im Süden Europas, verrät eine neue Studie.