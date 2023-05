Der Royal-Superfan John Loughrey ist für die Krönung Charles III. gerüstet. Foto: dpa/AP/Frank Augstein up-down up-down „Er wird ein guter König sein“ Campen für King Charles III.: Er ist der größte Fan der Royals Von Susanne Ebner | 04.05.2023, 10:00 Uhr

Der Brite John Loughrey ist ein „Superfan“ der Royals. So wurde er über die Jahre selbst zu einer kleinen Berühmtheit. Auch bei der Krönung Charles III. am 6. Mai in London will er so nah dran sein wie möglich.