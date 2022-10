Der Kommissar und der See Foto: Patrick Pfeiffer/ZDF/dpa up-down up-down TV-Quoten vom Einheitstag Krimi vor Historien-Zweiteiler und Jauch Von dpa | 04.10.2022, 11:08 Uhr

Am Tag der Deutschen Einheit siegt am Abend ein ZDF-Krimi - am Vormittag schauen einige einen Winnetou-Film im ZDF.