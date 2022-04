„Wir freuen uns auf den Spitzenreiter und meinen persönlichen Meisterschaftsfavoriten“, sagt Friedhelm Schüring. Der Lescheder Coach erwartet einen „Gegner, der spielerisch stark und mit vielen Fußballern besetzt ist, die auch schon höherklassig gespielt haben“. Vor diesem Hintergrund will der FC 47 Leschede seine Stärken einbringen und, so Schüring vielsagend, „unser Heimspiel positiv gestalten“. Bei gutem Wetter erwarten die Lescheder Verantwortlichen mehr als 300 Zuschauer zum Südkreis-Derby. In der Vorbereitungsphase ließ die Überraschungsmannschaft der Hinrunde mit einem 3:2-Erfolg über die Bezirksliga-Elf des TuS Lingen und mit einem 1:1-Unentschieden gegen den Landesligisten SC Spelle-Venhaus aufhorchen.