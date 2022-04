So beliebt ist die Suchmaschine als medizinischer Ratgeber in Deutschland. FOTO: dpa/Patrick Pleul Selbstdiagnose im Netz Wie oft wir Dr. Google befragen: Grafik zeigt deutsche Besonderheit Von Sven Husung | 26.04.2022, 21:10 Uhr

Auch in Deutschland informieren sich viele Menschen per Suchmaschine über Krankheiten – aber eine Umfrage zeigt zwei deutliche Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Ländern in Europa.