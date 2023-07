Krakow am See ist ein kleiner Ort, der jedoch viele schöne Plätze zu bieten hat. Foto: Dörte Rahming up-down up-down Teil 5: Schönster Badeort im Norden? Krakow am See für Kinder, Senioren und Familien im Test: Insider-Tipps und Preise Von Dörte Rahming | 22.07.2023, 06:30 Uhr

Ist Krakow am See in Mecklenburg-Vorpommern der schönste Badeort für Kinder, Familien und Senioren im Norden? Wir testen und Sie entscheiden, wo man im Norden am besten Urlaub machen kann. Stimmen Sie ab und gewinnen Sie tolle Preise.