Beim Immobilienkonzern Vonovia gab es am Dienstag eine Razzia. Archivfoto: dpa/Marcel Kusch Razzia beim Immobilienriesen Korruptionsverdacht: Geschäftsräume bei Vonovia deutschlandweit durchsucht Von dpa | 07.03.2023, 13:24 Uhr

Am Dienstag sind beim Immobilienkonzern Vonovia mehr als 40 Privat- und Geschäftsräume in ganz Deutschland durchsucht worden. Es besteht der Verdacht der Korruption. So reagiert der Konzern darauf.