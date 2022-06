Der Vorsitzende Heinrich Wübbels und seine Vorstandskollegin Martina Junk gaben in einem Gespräch mit unserer Zeitung im Lohner Rathaus bekannt, dass der Verein vom 28. April bis 1. Mai mit 52 Personen im Alter von elf bis 72 Jahren die Partnergemeinde in der Normandie besuchen und ein gemeinsames Konzert mit Schülern der Ecole de musique geben wird. „Von unserer Gruppe sind zwölf Reiseteilnehmer unter 18 Jahre alt“, teilte Wübbels mit und fügte hinzu: „Vor allem die jungen Leute haben uns dazu ermuntert, nach Mortagne zu fahren.“

Die Wietmarscher erwidern damit einen Besuch der Franzosen im Mai 2005. Damals hatte es ein gemeinsames Konzert in der großen voll besetzten Turnhalle in Wietmarschen gegeben. „Musik verbindet und überwindet Sprachbarrieren“, zeigte sich Wübbels überzeugt davon, dass der Aufenthalt in Mortagne zu einem großen Erfolg wird. Die Gruppe werde in Gastfamilien Unterkunft finden.

Der Musikverein feierte im vorigen Jahr 100-jähriges Bestehen und gehört mit 53 aktiven und 30 passiven Mitgliedern zu den wichtigsten Vereinen in der Gemeinde, zumal in dem Verein alle Generationen Freude am gemeinsamen Musizieren haben. Dirigent ist Hans Oost.

Christine Kempista, Vorsitzende des Arbeitskreises Mortagne, und Koordinatorin Petra Hense von der Gemeinde Wietmarschen freuten sich sehr, dass der Besuch des Musikvereins zustande kommt. Zugleich betonten sie die Bedeutung der seit 1989 bestehenden Partnerschaft. „Durch sie leisten wir einen kleinen, aber dennoch wichtigen Beitrag zum Frieden zwischen unseren Ländern“, hob die Vorsitzende des Arbeitskreises hervor. Ihr aus Frankreich stammender Ehemann Eugène Kempista sei im Radsportclub Lohne aktiv und habe seinerzeit zusammen mit Gerd Kamprolf und Bernd Rakers sowie weiteren Radsportlern die Kontakte mit Radsportlern in Mortagne geknüpft. „Daraus sind am Anfang der Partnerschaft vor mehr als 20 Jahren viele Freundschaften entstanden, die bis heute gepflegt werden“, berichtete Christine Kempista. Die Radsportler beider Clubs stünden in ständigem Austausch und seien eine tragende Säule der Partnerschaft.

Auch Leni Wübbels, die Ehefrau von Heinrich Wübbels, engagiert sich seit vielen Jahren in dem Arbeitskreis, weil ihr die Partnerschaft ein Herzensanliegen ist. Zunächst hatte sie die FDP vertreten, heute vertritt sie den Musikverein Wietmarschen im Arbeitskreis Mortagne.

Für Petra Hense ist die Partnerschaft auch deshalb wichtig, damit die jungen Leute Französisch lernen können und eine andere Kultur erfahren. Es sei aber nicht immer ganz einfach, die jungen Menschen beider Gemeinden zusammenzubringen, weil die Ferien nicht immer deckungsgleich seien. Erfreut sind alle darüber, dass im Sommer voraussichtlich ein Au-pair-Mädchen aus der Gemeinde Wietmarschen für fünf Wochen in Mortagne tätig sein wird. Die Vorsitzende des Arbeitskreises wies auch darauf hin, dass eine Reisegruppe der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Lohne im Rahmen einer Frankreichfahrt im Oktober auch eine kurze Begegnung mit Bürgern in Mortagne plant.