Königin Letizia von Spanien FOTO: José Oliva Royals Königin Letizia trägt Bluse mit ukrainischer Stickerei Von dpa | 04.03.2022, 11:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Griff in ihren Kleiderschrank war sicherlich kein zufälliger: Die spanische Königin Letizia zeigte sich dieser Tage in einer Bluse mit typisch ukrainischer Stickerei in der Öffentlichkeit.