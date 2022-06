In sich gekehrt, nahm Lebedew nach dem erlösenden 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 22:25, 15:11) am Rande des Podiums Platz. Mit einem Pils in der Hand, dem Sieger-T-Shirt am Leib und einem stillen Lächeln genoss er die Titelverteidigung. „Ich habe heute alle sieben Stufen der Hölle durchlebt und auch einige des Himmels“, meinte der Australier nach dem Herzschlagfinale am Bodensee überwältigt. „Ich bin stolz, Berlin zu repräsentieren.“