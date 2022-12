«Das Weihnachtsschnitzel» Foto: Frank Dicks/WDR/dpa up-down up-down TV-Tipp Komisch und konsumkritisch: „Das Weihnachtsschnitzel“ Von dpa | 07.12.2022, 12:24 Uhr

Schnitzel geht eigentlich immer - warum also nicht zu Weihnachten? Doch ganz so einfach ist es nicht in einer neuen Komödie im Ersten.