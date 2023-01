Komet C/2022 E3 Foto: Dan Bartlett/dpa up-down up-down Naturereignis Komet fliegt zu seltenem Rendezvous an Erde vorbei Von dpa | 15.01.2023, 07:27 Uhr

Als er zuletzt in Erdnähe kam, lebten in Europa noch Neandertaler. Der Komet C/2022 E3 soll am 1. Februar seinen erdnächsten Punkt erreichen. Beobachtbar ist er mitunter schon früher - wenn man weiß wo.