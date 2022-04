„Wir haben einen ganz schwachen Auftritt hingelegt“, zeigte sich Papenburgs Fußballobmann Helmut Schendzielorz tief enttäuscht. Die schlechte Teamleistung sei ein „Rückfall in fast vergessene Zeiten gewesen“. BW 94 habe vor allem mit langen Bällen operiert, die beim Gegner landeten. Hinter den Spitzen habe eine große Lücke geklafft: „Keiner ist nachgerückt.“ In der Partie auf spielerisch dürftigem Niveau habe der ostfriesische Gastgeber kämpferische Tugenden in die Waagschale geworfen, auf Papenburger Seite seien „einige Spieler spazieren gegangen“. Schendzielorz: „Das ärgert mich fürchterlich.“ Die Mannschaft habe fahrlässig die Chance vertan, zumindest für 24 Stunden auf Rang drei vorzurücken.