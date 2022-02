Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Rosenmontag zur Friedensdemonstration in Köln versammelt. FOTO: dpa | Oliver Berg Friedensdemonstration in Köln Statt „Kölle Alaaf“: Zehntausende setzen ein Zeichen gegen den Krieg , dpa und | 28.02.2022, 16:13 Uhr Von Carl Lando Derouaux epd | 28.02.2022, 16:13 Uhr

Laut einem Sprecher nehmen an der derzeit stattfindenden Friedensdemonstration in Köln mindestens 150.000 Menschen teil. Oberbürgermeisterin Reker rief zur Solidarität mit der Ukraine auf - und mit Protestierenden in Russland.