Eine entsprechende Konzeptstudie mit dem Namen „PaperTab“ haben Intel, Plastic Logic (PL) und die kanadische „Queens University“ am Rande der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas vorgestellt. Die Idee der Tüftler: Jeweils eines der biegsamen Papier-Tablets soll quasi wie eine App oder ein Windows-Fenster verwendet werden. Nur, dass sie komplett unabhängig voneinander funktionieren und jedes auch als eigenständiges Gerät agieren kann.

Die PaperTabs werden aus biegsamen Plastikfolien hergestellt. Sie könnten zum Beispiel irgendwann auch Zeitungen, Bücher und Magazine durch elektronische Ausgaben ersetzen, glauben die Concept Designer. Trotz ihrer Biegsamkeit seien sie aber stabil genug, um sie zum Beispiel auf den Tisch zu werfen.

Die PaperTabs basieren auf flexiblen 10,7-Zoll-Kunststoff-Bildschirmen. Sie sind mit einem flexiblen Touch-Screen (berührungssensitiven Bildschirm) überzogen. Hergestellt werden sie in dem Dresdner Ableger der Firma Plasticlogic. Für die Datenverarbeitung sorgt ein Core-i5-Prozessor von Intel.

Raffiniert ist auch das Bedienkonzept: Jeder einzelne PaperTab kann ein eigenes Programm oder Dokument anzeigen. Die User benutzen also nicht einfach ein Tablet für alle Dateien und Apps, sondern auch zehn oder mehr der interaktiven PaperTabs , die man durch Fingergesten und Biegebewegungen steuert.

Eine geeignete Vernetzung macht dabei das Übertragen und Öffnen von Inhalten mit zusätzlichen PaperTabs leicht. Will man zum Beispiel ein Foto versenden, berührt man mit dem Paper-Tab, auf dem das Foto zu sehen ist, das nächste Bildschirmblatt mit dem E-Mail-Programm – das Bild fließt dann in die E-Mail.

Um eine E-Mail, die das PaperTab gerade anzeigt, zu beantworten, knickt man eine Ecke des Plastikbildschirms leicht um. Sofort verändert sich die Anzeige, es wird eine virtuelle Tastatur zum Eintippen des Antworttexts angezeigt.

Auch Kopien und andere Interaktionen zwischen den Tablett-Blättern sind durch bloße Berührung möglich. Durch Antippen der Bildschirmfläche blättert sich die Seite um. Die PaperTabs werden mit einem Akku betrieben, der etwa eine Woche hält.

„Mit mehreren Dokumenten zu arbeiten wird durch die Kombination mehrerer PaperTabs deutlich erleichtert“, meint Roel Vertegaal, der Direktor des „Human Media Labs“ an der „Queens University“, in dem das neue Bedienkonzept entwickelt wurde. „In fünf oder zehn Jahren werden die meisten Computer, seien es nun Ultrabooks oder Tablets, aussehen und sich anfühlen wie solche Blätter gedruckten farbigen Papiers“, prophezeit er.

Rachel Lichten, Pressesprecher des Dresdner Ablegers von Plasticlogic, unterstreicht dies gegenüber unserer Zeitung . „Es geht uns darum, die Zukunft des Computings zu zeigen, die durch flexible Plastikdisplays ermöglicht wird.“

Noch erinnern die PaperTabs aber mehr an Plastikhüllen für Schnellhefter als an ein innovatives Produkt. Doch das muss nichts heißen: Als Motorola am 13. Juni 1983 das erste mobile Telefon der Welt auf den Markt brachte, war das Gerät 794 Gramm schwer, 33 Zentimeter hoch und kostete 3995 US-Dollar. Heute würde es jeder für ein riesiges Walkie-Talkie halten.

Und so glauben auch die Entwickler der PaperTabs, dass sie schon in ein, zwei Jahren mit einem funktionierenden Produkt auf den Markt gehen können.

