«Knastladen» verkauft Osterartikel von Gefangenen FOTO: Andreas Dunker Recklinghausen „Knastladen“ verkauft Osterartikel von Gefangenen Von dpa | 14.04.2022, 06:26 Uhr | Update vor 22 Min.

In vielen Gefängnissen in NRW stellen Häftlinge als Teil ihrer Arbeitstherapie Produkte her. Vor den Feiertagen kann man auch Ostergeschenke und -dekoration im Online-Shop „Knastladen“ kaufen.