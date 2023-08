Folgen des Klimawandels Juli war der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Von dpa | 08.08.2023, 10:41 Uhr Global betrachtet ist der Juli 2023 der erste erfasste Monat mit einer Durchschnittstemperatur von rund 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Foto: dpa/SOPA Images/Onur Dogman up-down up-down

Noch nie seit Messbeginn lag die Durchschnittstemperatur in einem Monat so hoch wie im Juli 2023. Der Wert dürfte der höchste seit Tausenden von Jahren sein, heißt es. In Deutschland waren die Temperaturen allerdings nicht rekordverdächtig.