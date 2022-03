"Reedigungs-Kokon" FOTO: Sven Krieger Statt Sarg Klimaneutral bestatten: „Reerdigung“ wird im Norden erprobt Von dpa | 05.03.2022, 08:48 Uhr | Update vor 6 Min.

Verstorbene werden in einem sogenannten Kokon durch Mikroorganismen in eine Art Humus verwandelt. So wird im Vergleich zur Feuerbestattung pro Leichnam eine Tonne CO2 eingespart.