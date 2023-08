Mitarbeiter greifen ein Klimaaktivisten wollen Produktion bei VW stoppen – und scheitern mit Klebeaktion Von dpa | 14.08.2023, 17:36 Uhr Klimaaktivisten haben am Montag versucht, bei VW in Wolfsburg die Produktion zu stoppen. Symbolfoto: dpa/Melissa Erichsen up-down up-down

Mitglieder der „Aktion autofrei“ haben am Montag versucht, sich in der Produktionshalle im VW-Werk in Wolfsburg zu festzukleben. Mitarbeiter sorgten dafür, dass die Aktion scheiterte.