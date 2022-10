Eine eher ungewöhnliche Pressemitteilung hat am Freitag die Polizei in Aachen an die Medien verschickt. Denn diesmal ging es nicht um Unfälle, mutmaßliche Verbrecher und Betrüger, sondern es handelte sich um ein Schreiben in eigener Sache. Schon der Betreff löste Schmunzeln aus: „Bitte lauter sprechen wegen des Laubbläsers“ hieß es da. Im Haupttext folgte dann die Erklärung. „Aufgrund der willkommenen Witterung sind die Bürofenster geöffnet. Das Geräusch eines benachbarten Laubsaugers im Hintergrund lässt eine geregelte Kommunikation mit Gesprächspartnern derzeit nicht zu“, schrieb Pressesprecher Paul Kemen an die Journalisten des Mail-Verteilers. Ein „eventuell erhobener Stimmpegel“ solle doch bitte keinen Schluss auf die Stimmungslage der Beamten zulassen, dieser sei „rein hörtechnisch bedingt“.

„Es war wirklich unglaublich laut“, sagte Kemen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Um punkt acht Uhr sei es vor dem Fenster mit den Arbeiten losgegangen. „Um 10.28 Uhr hat der Laubbläser eine Pause eingelegt und genau bei einem Telefonat mit Spiegel.de wieder angefangen.“

Dabei liegt das Revier nicht in der Aachener Innenstadt, sondern eher im Außenbereich - doch in ländlichen Gegenden wird der Gartenlärm ja bekanntlich immer stärker. „Gleich gegenüber ist ein Sportpark mit Hockeyfeld, Tennisanlage und viel Rasen - da gibt es diesen Sommer noch einiges zu tun“, sagte Kemen. Wann auch immer der Pressesprecher wieder in den Hörer brüllen muss: Die Journalisten wissen ja nun Bescheid.