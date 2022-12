«Der Wij» Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Theater Kirill Serebrennikow inszeniert „Der Wij“ in Hamburg Von dpa | 04.12.2022, 11:43 Uhr

Ein zum Töten abkommandierter Russe wird in einem Keller in der Ukraine gefangen gehalten. Dort überlegen ein Großvater und seine drei Enkel, was mit ihm zu tun sei. - Ein klares Statement gegen den Krieg.