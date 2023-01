Aldi Süd nimmt sich die Richtlinien der WHO zu Herzen und will Kinderprodukte gesünder machen. Archivfoto: picture alliance/dpa up-down up-down Zweiter Discounter nach Lidl Gesündere Kinderernährung: Aldi Süd kündigt Umsetzung von WHO-Richtlinien an Von dpa | 11.01.2023, 22:14 Uhr

Lidl will mehr Rücksicht auf Kindergesundheit nehmen und dafür seine Werbung anpassen. Das kündigte der Discounter am Dienstag an. Nun zieht Konkurrent Aldi Süd nach und will die Rezepturen für Kinderprodukte anpassen. Aldi Nord sei bereits einen Schritt weiter.