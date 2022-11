Schweizer Buchpreis 2022 Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa up-down up-down Literatur Kim de l'Horizon gewinnt auch Schweizer Buchpreis Von dpa | 20.11.2022, 13:56 Uhr

Kim de l'Horizon („Blutbuch“) erhält nach dem Deutschen Buchpreis auch die höchste Literaturauszeichnung in seinem Heimatland der Schweiz. Das teilte die Jury am Sonntag bei der Verleihung des Schweizer Buchpreises im Rahmen des Literaturfestivals Buch Basel mit. Das Erstlingswerk führt die Schweizer Bestsellerliste an. Der Preis ist mit 30.000 Franken (rund 34.000 Euro) dotiert.