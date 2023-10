Hollywood-Star Kevin Costner (68) will sein langjähriges Herzensprojekt „Horizon: An American Saga“ im Sommer 2024 in die Kinos bringen. Die Studios Warner Bros. und New Line gaben die Starttermine für den Western-Zweiteiler mit einem kurzen Trailer bekannt. Darin zückt Costner als reitender Cowboy sein Gewehr. Kurz nacheinander, Ende Juni und Mitte August 2024, sollen die beiden Kapitel erscheinen. Zeitweise hatte Costner von einem vierteiligen Western-Epos gesprochen.



Costner, der zuletzt in der Western-Dramaserie „Yellowstone“ mitspielte, ist bei „Horizon: An American Saga“ als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller an Bord. Mit ihm stehen unter anderem Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson und Jena Malone vor der Kamera. Die Saga dreht sich um die Besiedelung des US-Westens im 19. Jahrhundert.



Es ist Costners viertes Regieprojekt nach „Der mit dem Wolf tanzt“ (1990), „Postman“ (1997) und „Open Range – Weites Land“ (2003). Sein Hit-Western „Der mit dem Wolf tanzt“ gewann 1991 sieben Oscars, darunter auch Trophäen für Costner als Regisseur und als Produzent des besten Films.