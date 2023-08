Die Keno-Gewinnzahlen werden täglich um 19.10 Uhr gezogen. Aus einem Feld von 70 Zahlen können zwei bis zehn Zahlen ausgewählt werden. Die Anzahl der gewählten Zahlen bestimmt den sogenannten Keno-Typ und somit den Gewinnplan (bei acht bis zehn gewählten Zahlen, Keno-Typ acht bis Keno-Typ zehn). Jeder Keno-Typ verfügt über einen eigenen Gewinnplan mit festen Quoten. Der variable Spieleinsatz beeinflusst maßgeblich die potenzielle Gewinnhöhe. Zusätzlich zu Keno kann die Zusatzlotterie plus 5 gespielt werden.

Keno-Gewinnzahlen vom Donnerstag, 31. August 2023

1 - 5 - 9 - 11 - 13 - 24 - 25 - 30 - 31 - 39 - 43 - 46 - 49 - 56 - 57 - 59 - 62 - 64 - 68 - 70

Keno-Gewinnzahlen vom Mittwoch, 30. August 2023

2 - 3- 5 - 7 - 15 - 16 - 21 - 24 - 26 - 34 - 47 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 60 - 62 - 63 - 68

(Angaben ohne Gewähr)

Keno: Wie funktioniert die Teilnahme?

Erstmals wurden die Keno-Gewinnzahlen 2004 in Deutschland gezogen. Aus 70 Zahlen werden 20 Gewinnzahlen per Zufallsgenerator ermittelt. Bei Keno richtet sich der Gewinn nach der Höhe des Einsatzes. Dabei ist entscheidend, wie viel Geld eingesetzt wird. Je nach Wunsch können 1, 2, 5 oder 10 Euro zuzüglich der Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft gewählt werden.

Die Gewinnchancen richten sich nach der Übereinstimmung der ausgewählten Zahlen mit den 20 gezogenen Gewinnzahlen. Eine Besonderheit bei Keno ist, dass selbst bei null richtigen Zahlen ein Gewinn möglich ist. Voraussetzung ist, dass Keno-Typ acht, neun oder zehn gewählt wurde. Bei den Typen neun und zehn gibt es den doppelten Einsatz zurück. Bei Typ acht wird der Einsatz zurückgezahlt.

Keno-Gewinnzahlen im Internet verfolgen:

Die Ziehung der Keno-Gewinnzahlen und der Zusatzlotterie plus 5 findet täglich um 19.10 Uhr statt. Wer die Ziehung im Internet verfolgen möchte, kann dies auf der offiziellen Internetseite von Lotto tun.

Keno-Gewinnzahlen im Fernsehen:

Die Gewinnzahlen werden zusätzlich montags bis samstags gegen 19.28 Uhr im hr-fernsehen vor der hessenschau bekannt gegeben.

Zusatzlotterie plus 5

Im Anschluss an die Keno-Ziehung werden fünf weitere Zahlen gezogen, die die tägliche 5-stellige Gewinnzahl ergeben. Für die Teilnahme muss auf dem Keno-Spielschein ein Haken bei plus 5 gesetzt werden. Der Preis für die Teilnahme beträgt 0,75 Euro. Die Gebühr für den Keno-Spielschein ändert sich nicht.



Die Zusatzlotterie plus 5 ist eine Endziffernlotterie. Auf dem unteren Teil des Keno-Spielscheins steht eine fünfstellige Losnummer. Diese stellt die plus 5-Nummer dar. Je mehr Endziffern in richtiger Reihenfolge mit der Gewinnzahl übereinstimmen, desto höher ist demnach der Gewinn. Bereits mit einer richtigen Endziffer gibt es einen Gewinn von zwei Euro, der Höchstgewinn liegt bei 5000 Euro.