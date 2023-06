Armie Hammer Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down US-Justiz Keine Anklage gegen Armie Hammer nach Missbrauchsvorwürfen Von dpa | 01.06.2023, 04:10 Uhr

Der Star aus „The Social Network“ und „Call Me By Your Name“ war wegen der Vorwürfe von einer Theaterrolle abgesprungen. Jetzt bedankt sich der 36-Jährige für das Fazit der Staatsanwaltschaft.