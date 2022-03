Hamburger Frühlingsdom FOTO: Markus Scholz Hamburg Kein Feuerwerk auf Frühlingsdom wegen Ukraine-Krieg Von dpa | 21.03.2022, 12:09 Uhr | Update vor 26 Min.

Aus Rücksicht auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird es in diesem Jahr kein Feuerwerk auf dem Hamburger Frühlingsdom geben. „Das traditionelle Dom-Feuerwerk am Freitagabend fällt aus Gründen des Respekts vor der Ukraine aus“, sagte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde am Montag. Stattdessen sollen die Dom-Besucher um 22.30 Uhr bei einer Schweigeminute innehalten und die Lichter gedimmt werden. Der Frühlingsdom beginnt an diesem Freitag und dauert bis zum 24. April. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.