„Katapult ist insolvent“ leuchtet es in knallgelb in den Sozialen Medien und auf den Websites des Greifswalder Medienhauses. Gründer und Herausgeber Benjamin Fredrich, der 2015 mit dem deutschlandweit erfolgreichen Katapult-Magazin gestartet war, hat am Dienstag die drohende Insolvenz bekannt gegeben. In der Erklärung auf den Websites der verschiedenen Medien, darunter die Regionalzeitung Katapult MV und das Katapult-Magazin, heißt es: „Katapult ist insolvent, wenn Katapult die nächsten 14 Tage nicht explodiert.“

Ihr Buchverlag, in dem unter anderem Sachbücher und Atlanten erscheinen, habe in diesem Jahr deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen. Konkret fehlen laut Fredrich aktuell etwa 450.000 Euro. 2022 fehlten dem Verlag bereits um die 290.000 Euro. „Das Magazin hat dem Verlag bereits Geld geliehen, aber das ist nun auch nicht mehr möglich“, heißt es in der Erklärung. Den Mitarbeitern konnten die August-Gehälter nicht wie geplant gezahlt werden.

Herausgeber macht Gründe transparent

Als Ursachen benennt Fredrich Papierpreis, Inflation und Krieg, aber auch etliche Unternehmensentscheidungen. Etwa „wir haben zu viele Bücher gedruckt; Romane und polnische Literatur veröffentlicht, für die wir kein Publikum haben; dafür auch noch kaum Marketing gemacht; in zu viele Projekte investiert“. Karten sind ihr Markenzeichen – sowohl im sozialwissenschaftlichen Magazin, als auch in der 2021 gegründeten Regionalzeitung Katapult MV und den Büchern.

Der Herausgeber verspricht vollkommene Transparenz. In den kommenden Tagen sollen die Geschäftszahlen, eine Erklärung zu den Zahlen, die größten Fehlentscheidungen sowie ihre Lösungsansätze und Verbesserungsideen veröffentlicht werden.

Katapult will Verlag retten

Helfen könnten Katapult-Fans mit Abonnements, da Abos eine stabile Einnahmequelle seien, sowie mit Käufen im Onlineshop, den Fredrich den „insolventigen Insolvenzshop“ nennt. Mit einer Crowdfundingaktion war 2021 die Regionalzeitung Katapult MV gestartet. Zudem lädt der Herausgeber die Community ein, sich im Insolvenzverfahren als Unternehmensberatung einzubringen.

Benjamin Fredich teilt zudem mit, dass die geplante Journalismusschule auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Zudem: „Unser Geflüchtetenheim mit 20 Plätzen bleibt bestehen. Unsere zweite Geflüchtetenunterkunft für 120 Menschen wird weiterhin geplant.“ Nach Ungereimtheiten im Ukraine-Projekt war Fredrich bereits im Januar als Katapult-Geschäftsführer und -Chefredakteur zurückgetreten.