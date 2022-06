Zum 44-jährigen Schnapszahlenjubiläum begrüßte Elferratspräsident Dirk Menke als Schirmherrn Johann Plaizier, Vizepräsident des Karnevalsverbandes Niedersachsen. „Ihr macht hier etwas ganz Tolles seit 44 Jahren in Bersenbrück“, sagte er. Bersenbrücks Vizebürgermeister Christian Klütsch berichtete über ein posttraumatisches Jugenderlebnis mit einem geköpften Kasperle. Ungeachtet dessen sei er vor zwölf Jahren zum Kasperletheater zurückgekehrt: auf die politische Bühne.

Timo Bohmann wollte sich nach seiner Hüftoperation von schönen scharfen Krankenschwestern verwöhnen lassen, wie im Fernsehen. Das Programm wurde fortgesetzt mit einem Auftritt der von Astrid Riepe trainierten Tanzgruppe. Dann trat des Kinderprinzen Mutter Marlies Ahaus als Weihnachtsmann an und nahm den Karnevalisten den Eid ab.

Samtgemeindebürgermeister Horst Baier schlug vor, auf dem LNK-Gelände ein neues Rathaus zu bauen, das alte in ein Shoppingcenter umzubauen und die Bramscher Straße als Erlebnismeile zu überdachen. Mit tosendem Beifall stimmten die Bersenbrücker zu.

Vom befreundeten Carneval-Club Langförden trat die Tanzformation „Das rote Pferd“ auf. Ein Redner der Superlative war Paul Panzer (Marc Flottemesch), der zu Hause Umweltprobleme diskutierte und über chinesische Ess- und Lebensgewohnheiten referierte.

Der Höhe- und Schlusspunkt des Abends war dann aber das von Anja Geers-Grapperhaus und Julia Wiebold trainierte Männerballett. Es war eine Augenweide, nicht nur für weibliche Gäste, was diese sechs Männer auch an akrobatischen Übungen nach nur acht Wochen Probe auf die Bühne brachten. Für Musik während und nach der Gala sorgte in bewährter Weise Stimmungskanone Martin Singer. Erstmalig und ohne große Probleme haben auch die beiden Schifferjungen Henri Niemann und Philipp Schappert ihre Feuertaufe gut bewältigt bei den Auf- und Abbauten auf der Bühne.