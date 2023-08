Gesundheit ist das wichtigste im Leben, heißt es. Doch laut dem aktuellen Report der Deutschen Krankenversicherung (DKV) tun in Deutschland nur wenige Menschen etwas dafür. Demnach halten sich etwa 17 Prozent an die fünf Kriterien eines gesunden Lebensstils: körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Verzicht auf Nikotin- und Alkoholgenuss sowie niedrigem Stresslevel.

In ihrem Bericht hat die DKV darüber hinaus analysiert, wo genau die gesündesten Menschen in Deutschland leben.

Sehen Sie in der Statista-Grafik, wo laut DKV die gesündesten Menschen in Deutschland leben:

Mit rund 20,9 Prozent erfüllen in Rheinland-Pfalz und im Saarland die meisten Menschen die Kriterien für einen gesunden Lebensstil. Zudem registrierte die DKV in dieser Region den größten Anteil an Nichtrauchern.

So schneidet der Norden ab

Weniger gesund leben die Menschen laut DKV-Bericht in Nordrhein-Westfalen (12,2 Prozent), Hessen (13,4 Prozent) und Hamburg (13,6 Prozent). In diesen drei Bundesländern erreichten die wenigsten Menschen den Status einer gesunden Lebensweise.

In den vorherigen Rankings hatte die Hansestadt Hamburg eigentlich immer gut dagestanden. Besonders in den Kategorien „Aktivität“ und „Ernährung“ schnitten die Bewohner ordentlich ab. Allerdings sorgte ein hoher Raucheranteil sowie ein hohes Stresslevel für ein schlechtes Abschneiden.

Die anderen norddeutschen Bundesländer schneiden vergleichsweise gut ab. In Schleswig-Holstein führen rund 19,6 Prozent einen gesunden Lebensstil, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 18,4 Prozent, in Niedersachsen 17, 8 Prozent.