Der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki. Corona Kardinal Woelki hat Corona 20.06.2022, 12:18 Uhr

Kardinal Rainer Maria Woelki hat Corona. Der 65-Jährige sei am Sonntag positiv getestet worden, teilte das Erzbistum Köln am Montag mit. Er habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und alle Termine für diese Woche abgesagt. Er fühle sich „schon gesundheitlich angeschlagen“, sagte Woelki.