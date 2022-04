Den ersten Platz bei den Landesmeisterschaften belegte Regina Funk. FOTO: Verein Karate: Regina Funk siegt in Goslar Meistertitel gewonnen Von PM. | 21.04.2011, 13:59 Uhr

Die 14-jährige Regina Funk vom Verein „ShK Aerosport Börger“ hat in der Shotokan-Karate-Disziplin Kata Einzel (Kür) die Landesmeisterschaft in Goslar gewonnen. Das teilte der Verein mit. In den vergangenen Jahren erreichte sie bei diesem Wettbewerb bereits zweite und dritte Plätze.