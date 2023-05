Ein Kampfflugzeug vom Typ McDonnell Douglas EF-18 Hornet der spanischen Luftwaffe. Ein solches Flugzeug ist am Samstag in Spanien verunglückt. Der Pilot konnte sich im letzten Moment retten. Foto: imago images/Björn Trotzki up-down up-down Wenige Sekunden vor der Explosion Kampfjet in Spanien abgestürzt: Pilot rettet sich mit Schleudersitz Von dpa | 20.05.2023, 14:00 Uhr

In letzter Sekunde hat sich ein Pilot in Spanien aus einem abstürzenden Kampfflugzeug retten können. Wie es zu dem Unfall am Samstag kam, ist noch unklar.