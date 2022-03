The Hanging Stars FOTO: Julian Hand The Hanging Stars Kalifornische Sonne vertreibt Londoner Nebel Von dpa | 28.03.2022, 06:04 Uhr | Update vor 44 Min.

Sonniger Countryrock aus dem nebligen London - warum nicht, wenn man es so virtuos macht wie The Hanging Stars. Mit ihrem vierten Album nähern sich die Briten dem Niveau der Americana-Ikonen weiter an.