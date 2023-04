Eine Ariane-5-Trägerrakete wie diese soll die Jupiter-Sonde „Juice“ heute ins Weltall bringen. Foto: dpa/AFP/Jody Amiet up-down up-down Reise dauert acht Jahre lang Start der Jupiter-Sonde „Juice“ auf Freitag verschoben – worum es dabei geht Von dpa | 13.04.2023, 12:15 Uhr | Update vor 13 Min.

An diesem Donnerstagmittag sollte eine Ariane-5-Trägerrakete mit der Jupiter-Sonde „Juice“ vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana starten – doch das Wetter spielte nicht mit. Was das Ziel der Sonde ist, die aus Deutschland gesteuert wird.