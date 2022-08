Polizisten vor einer Absperrung während eines Einsatzes im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main. Foto: --/5vision Media /dpa FOTO: -- up-down up-down Frankfurt am Main Junger Mann durch Polizeischuss tödlich verletzt Von dpa | 02.08.2022, 11:34 Uhr | Update vor 23 Min.

Die Polizei wird bei einem nächtlichen Einsatz in das Bahnhofsviertel in Frankfurt gerufen. In dem Rotlichtviertel greift ein Polizist zur Waffe und drückt ab. Ein junger Mann stirbt später an den Folgen.