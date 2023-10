Inzwischen müssen ARD und ZDF sich nicht mehr am Privatfernsehen messen lassen, sondern an den Streamern.

Die Streamer verabschieden sich langsam aus dem deutschen und dem europäischen Markt. Die reduzieren ihre Eigenproduktionen, was wirklich sehr schade ist. Aber es ist so. Und dann bleiben nur ARD und ZDF übrig, die anspruchsvolle Sachen drehen. Das Gemecker über die Öffentlich-Rechtlichen höre ich erst seit dem Rechtsruck. Was kritisiert man da eigentlich? Wir haben immer noch ein freies Fernsehen. Wenn ich mir vorstelle, wie wir ohne die Öffentlich-Rechtlichen dastehen – na, danke! Wir wissen doch aus anderen Ländern, was das bedeutet. Dann gibt es keine vernünftigen Nachrichten mehr. „Monitor“, „Report“ – das sind doch wahnsinnig wichtige Sendungen. Natürlich kann man alles kritisieren und immer was besser machen – aber die Kritik an ARD und ZDF ist nichts als ein sinnloses Draufhauen.